«Попросить об успешной сдаче экзаменов»: что стоит сделать студентам в Наумов день 14 декабря

Православная церковь 14 декабря чтит память святого пророка Наума, который является автором одноименной книги в Ветхом Завете. В книге содержится множество предсказаний. На Руси святой Наум считается покровителем всех учащихся. В народе эту дату называют Наум Грамотник или Наумов день.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что в эту дату делать категорически запрещено. По ее словам, 14 декабря стоит сходить в храм и помолиться святому Науму о ниспослании мудрости, наставлении на ум.

«Так и просили наши предки: «Святой пророк Наум, наставь меня на ум!». Студенты перед сессией, школьники и все те, кто учится, могут попросить святого в этот день об успешной сдаче экзаменов», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этот день, продолжила ясновидящая, мудрости добавит начатая новая книга.

«Наши предки верили, что читать книгу и есть при этом нельзя, так как можно растерять все свои знания. В этот день считается правильным поступком навести порядок в книжных шкафах, а те книги, которые вам уже не нужны, например, детские, отнести в библиотеку или подарить нуждающимся», — добавила Мишина.

В Наумов день нельзя ругаться и особенно сквернословить, иначе косноязычие будет обеспечено на долгое время. Также нельзя бросать книги открытыми, иначе все знания из головы улетучатся, заключила собеседница издания.



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