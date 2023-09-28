«Попросите прощения»: ясновидящая рассказала, как войти в контакт с духами предков

В трудной ситуации, когда кажется, что выхода нет и никто не в силах помочь, стоит обратиться к силе своего рода. В этом уверены специалисты-эзотерики.

У каждого человека есть скрытый веками сильный предок, которого можно позвать на помощь, и он обязательно придет. Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», чем духи предков могут помочь.

«Нужно знать своих предшественников, их истории и имена. Чем больше вы знаете о них, тем легче установить связь. Если что-то беспокоит вас или вы ищете совета, не стесняйтесь спрашивать предков. Они могут дать ответы или вдохновение», — заявила Мишина.

Если же с кем-то из предков был конфликт, который так и не разрешился при жизни, то нужно постараться помириться с усопшим родственником, уверена ясновидящая. Нужно сходить на кладбище и попросить прощения.

«После общения с предками ситуации могут начать меняться. Будьте готовы к новым знакам и ответам», — подчеркнула Мишина.

Род может помочь не только, когда случается что-то плохое, добавила она.

«Озвучьте свой запрос и желание. Например, если хотите начать бизнес, обратитесь к предку, у которого был процветающий бизнес, и попросите о помощи», — пояснила ясновидящая.

Войти в контакт с духами предков поможет медитация и визуализация всех членов своей семьи, заключила собеседница издания.



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