Популярнее Франции: названа страна, в которую активно начали летать россияне

Россияне стали чаще покупать билеты до Шри-Ланки. За последнюю неделю спрос на это направление вырос на 125%, о чем свидетельствуют данные «Авиасейлс», поступившие в распоряжение редакции интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в конце ноября правительство упомянутой страны отменило для россиян плату за получение электронного разрешения на поездку — так называемый «визовый сбор». С этого момента граждане нашей страны стали интересоваться данным направлением, особенно — путешественники из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Москвы. Поиски авиабилетов из этих регионов выросли на 124%, 122%, 91% и 79% соответственно.

«Авиабилеты из Санкт-Петербурга в Коломбо в декабре стоят от 29 200 рублей, а в январе и феврале порядка 32 700 рублей в одну сторону. Перелет Казань-Коломбо с одной пересадкой в декабре обойдется в 33 500 рублей, а в январе и феврале — в 33 700 рублей. Туристы из Екатеринбурга могут найти авиабилеты с одной пересадкой стоимостью от 33 300 рублей с декабря по февраль», — говорится в сообщении метапоисковика.

Что касается Москвы, с пятичасовой пересадкой есть билеты от 28 900 рублей, а прямой рейс обойдется в сумму не менее 29 900 рублей. В январе перелет с пересадкой обойдется в сумму от 34 100 рублей, а в феврале — от 33 400 рублей.

Также в сервисе выяснили, что доля бронирований авиабилетов на Шри-Ланку на эти новогодние праздники составляет 1,5% от всех зарубежных бронирований. Для сравнения, чуть меньше броней приходятся на Индонезию и Францию.

Ранее самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Сыктывкаре из-за пьяной драки.