Популярность косметических инъекций приводит к росту серьезных осложнений

Mash: липолитики стали массово кошмарить лица россиянок

Общество

Врачи отмечают увеличение количества осложнений после использования инъекционных препаратов для коррекции фигуры. Липолитики, применяемые для локального разрушения жировых отложений, пользуются растущим спросом, сообщает телеграм-канал Mash.

Специалисты указывают на опасность приобретения таких препаратов через онлайн-площадки. Стоимость косметических средств на маркетплейсах может составлять ₽2-₽3 тыс., что значительно ниже цен в лицензированных клиниках. Медики фиксируют случаи тяжелых последствий после процедур, включая некроз тканей и системные аллергические реакции. В январе текущего года был зарегистрирован летальный исход после введения липолитиков.

Профессиональные косметологи подчеркивают важность соблюдения дозировок и стерильности при проведении инъекций. Превышение рекомендуемого объема препарата может привести к необратимым изменениям тканей.

Ранее доктор медицинских наук Ольга Ткачева  заявила, что сахарный диабет сокращает жизнь на 10-15 лет, поражая органы.