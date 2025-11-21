Популярность косметических инъекций приводит к росту серьезных осложнений

Врачи отмечают увеличение количества осложнений после использования инъекционных препаратов для коррекции фигуры. Липолитики, применяемые для локального разрушения жировых отложений, пользуются растущим спросом, сообщает телеграм-канал Mash.

Специалисты указывают на опасность приобретения таких препаратов через онлайн-площадки. Стоимость косметических средств на маркетплейсах может составлять ₽2-₽3 тыс., что значительно ниже цен в лицензированных клиниках. Медики фиксируют случаи тяжелых последствий после процедур, включая некроз тканей и системные аллергические реакции. В январе текущего года был зарегистрирован летальный исход после введения липолитиков.

Профессиональные косметологи подчеркивают важность соблюдения дозировок и стерильности при проведении инъекций. Превышение рекомендуемого объема препарата может привести к необратимым изменениям тканей.

Ранее доктор медицинских наук Ольга Ткачева заявила, что сахарный диабет сокращает жизнь на 10-15 лет, поражая органы.