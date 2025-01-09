Популярную лазейку пьяных водителей устранили из российских законов

Как напомнил юрист, в российских законах была лазейка для водителей, которая позволяла им обманывать инспекторов употреблением алкоголя после аварии. Было не понятно, пил водитель до ДТП, или сделал это после на фоне возникших эмоций и во время ожидания правоохранителей. Этим активно пользовались, но время прошло: Верховный суд рассматривает подобные обращения, но отвергает, так как алкоголь запрещен в любом виде при управлении транспорта, даже после дорожных инцидентов.

Хаминский отметил, что нарушителей в настоящее время привлекают к ответственности. Часто назначают штраф в размере 45 тысяч рублей. Также могут лишить прав на срок до 1,5 года.

«За любое из этих правонарушений предусмотрено лишение прав. Верховный суд ещё раз подтвердил, что вождение и алкоголь несовместимы. Когда на кону стоит жизнь людей, подобные уловки водителей должны караться без какого-либо снисхождения», — заключил эксперт.

Напомним, что Верховный суд отверг заявление водителя из Карелии, который пытался оспорить решение о лишении его прав на 1,5 года и штрафе. Мужчину обвинили в «Невыполнении обязанностей в связи с ДТП». По версии водителя, он выпил алкоголь после аварии, а владелица машины не стала предъявлять ему претензий. Однако Верховный суд подчеркнул, что водитель не вправе потреблять спиртное после ДТП по закону, даже во время ожидания полиции.