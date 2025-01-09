Суд счел незаконным распитие алкоголя водителем, который ждет полицию после ДТП

Верховный суд РФ вынес решение, согласно которому водителям категорически запрещается употреблять алкоголь после участия в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и до приезда сотрудников полиции. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что это решение является решением прецедента, произошедшего в марте 2023 года в Карелии.

Согласно материалам дела, житель Карелии, управлявший автомобилем знакомой, попал в аварию, в результате которой съехал в кювет. Машина перевернулась. В ожидании прибытия инспектора ГИБДД мужчина решил выпить спиртные напитки.

Суд признал его виновным по части 3 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Мужчину лишили права управления транспортным средством, а также наложили в отношении него штраф в размере 30 тыс. рублей.

Житель Карелии обратился в суд с обжалованием, заявив, что ущерб был причинен только его автомобилю и что владелец машины не имеет к нему претензий. Тем не менее, суды первой и апелляционной инстанций отклонили его доводы, признав их неубедительными.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что ДТП на 66-м километре МКАД парализовало движение автомобилей.