Популярные у россиян марки сливочного масла оказались подделками с примесями

Эксперты отобрали 124 упаковки сливочного масла в магазинах Калининграда, Санкт-Петербурга, Челябинска и Севастополя. Цель была простой: проверить, насколько содержимое соответствует гордому названию «натуральное сливочное масло» на этикетке. Вердикт лаборатории оказался неутешительным для производителей и отрезвляющим для покупателей, пишет MK.RU со ссылкой на Mash.

В 86 образцах (а это почти 70% от общего числа) специалисты обнаружили фитостерины. Для человека непосвященного это слово звучит безобидно, но на деле оно является маркером фальсификата. Наличие фитостеринов в сливочном масле однозначно указывает на то, что животные жиры разбавили растительными — чаще всего пальмовым или кокосовым маслом. При этом на упаковках проверенных марок красовалась надпись, обещающая покупателю чистый молочный продукт.

Но и это еще не все сюрпризы, которые преподнесли производители. В семи из десяти проб (речь идет о выборке худших образцов) вообще не нашли молочного жира — сплошная пальма и химия. Кроме того, в некоторых партиях эксперты выявили наличие сорбиновой кислоты (консерванта, которому не место в настоящем масле), а в нескольких упаковках содержание дрожжевых грибков и плесени превысило все допустимые нормы.

Особый цинизм ситуации придает тот факт, что проверке подверглось масло жирностью 82,5%. Этот показатель традиционно считается маркером качества и относится к категории «классического» масла, которое априори должно делаться исключительно из сливок. Именно такой продукт потребители часто выбирают для детского питания и домашней выпечки, рассчитывая на его натуральность.

