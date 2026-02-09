Попытка съесть йогурт обернулась для девушки несколькими днями с ложкой в желудке

Инцидент произошел, когда 28-летняя девушка, поев йогурта, засунула ложку в рот, чтобы освободить руки, и в этот момент на нее запрыгнул домашний питомец. От неожиданности она запрокинула голову, и столовый прибор проскользнул в горло.

Как рассказала сама Амелинкс в интервью Jam Press, сначала она испытала лишь чувство стыда и даже не сообщила о случившемся вернувшемуся с работы парню. Осознание серьезности ситуации пришло позже, после поиска информации в интернете. Обратившись к врачам, она узнала, что предмет слишком велик для естественного выхода, и ей назначили гастроскопию.

В ожидании процедуры девушка несколько дней провела с инородным телом внутри, что вызывало дискомфорт. Она описывала ощущение движения ложки между ребер, вздутие живота, тошноту и странные чувства во время еды. Врачам в итоге удалось извлечь ложку эндоскопическим методом, что позволило избежать полостной операции.

