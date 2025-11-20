Попытка впечатлить родителей возлюбленной закончилась для мужчины ожогом пищевода

Житель США оказался в отделении неотложной помощи после попытки произвести впечатление на родителей своей возлюбленной. Об этой истории пользователь под ником Happy-Draft-9147 рассказал на популярном портале Reddit.

Молодой человек рассказал, что родители его девушки из Китая регулярно подвергали его кулинарным испытаниям, предлагая чрезвычайно острые блюда. По его словам, так они хотели проверить его на выносливость и способность переносить традиционную китайскую кухню.

Во время очередного визита в китайский ресторан родители девушки заказали несколько особо острых блюд. Отец девушки с хитрой улыбкой предложил молодому человеку попробовать огненно-красный бульон.

Парень начал есть предложенное блюдо, однако после пятой ложки почувствовал нестерпимое жжение во рту. Попытка запить остроту водой только усугубила ситуацию, распространив жжение по всей ротовой полости.

Несмотря на предложение отца девушки перейти на менее острый вариант бульона, молодой человек продолжил испытание. В течение вечера ему несколько раз пришлось выходить в туалетную комнату, где его мучили приступы рвоты. При этом семья девушки выразила восхищение его упорством и стойкостью.

К вечеру состояние парня резко ухудшилось — рвота стала непрерывной, что вынудило его обратиться в службу неотложной медицинской помощи. Врачи диагностировали у американца химический ожог пищевода и слизистой оболочки желудка, вызванный употреблением чрезмерно острой пищи.

После выписки из больницы молодой человек уже третью неделю соблюдает строгую диету, употребляя исключительно пресные продукты питания.

Ранее врач Александр Умнов предупредил об опасности употребления популярной китайской водки соджу.