«Попытки обмануть высшие силы»: эзотерик опровергла эффективность известной приметы перед экзаменами

Старинная примета гласит, что для удачного исхода какого-либо события, в том числе и успешной сдачи экзамена, человека необходимо как следует отругать.

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, почему на самом деле не стоит ругать подростка перед сдачей экзаменов и какие способы помочь ребенку являются более эффективными.

«Это имеет негативные последствия, так как энергетическая программа закладывается негативная. По большому счету, родители или другие родственники могут только усугубить положение для сдающего экзамены», – заявила эзотерик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, такой способ помочь подростку может привести к тому, что он вовсе не сдаст экзамен.

«Примета основа на попытках людей как бы обмануть высшие силы и путем такой вот ругани помочь ребенку. Но в данном случае лучше попросить помощи у ангелов-хранителей или других святых, чем ругать», – подчеркнула Абравитова.

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