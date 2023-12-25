Пора открывать свое дело: что принесет Дракон людям, родившимся в год Собаки

Известная ясновидящая и астролог Инна Мишина рассказала, что принесет Дракон всем рожденным в год Собаки. Она подготовила восточный гороскоп по самым главным сферам жизни на 2024 год.

Верные друзья

По ее словам, люди, которые родились в год Собаки, славятся своей выдающейся преданностью и верностью. Они часто выступают в защиту и поддержку своих близких и друзей.

«Люди, рожденные в год Собаки, обладают сильным чувством справедливости и часто выступают в защиту слабых. Они предпочитают говорить правду и не терпят лжи и обмана. Собаки могут быть осторожными в отношении незнакомцев, они могут не сразу раскрываться перед ними», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Карьера

Энергичность и трудолюбие принесет Собакам очень неплохие результаты в рабочей сфере, уверена ясновидящая.

«Дракон принесет Собаке много энергии, страсти и энтузиазма. Несмотря на то, что следующий год принесет нестабильность в карьере, с поддержкой Дракона Собаки смогут преодолеть все трудности и достичь своих профессиональных целей. Многие Собаки столкнутся с изменениями в своей текущей работе или бизнесе, но это может открыть новые возможности и перспективы», — пояснила Мишина.

Год Дракона, продолжила астролог, станет очень благоприятным для тех смельчаков, которые рискнут открыть собственное дело или решат уйти с бесперспективной работы, резко поменяв стабильность на новые возможности. Кроме того, Собаки могут встретить полезных людей, которые будут готовы поддержать их в амбициозных проектах.

Финансы

Финансовый год окажется очень нестабильным, отметила астролог.

«Собакам придется искать новые возможности для заработка, и зачастую им будет казаться, что деньги просто утекают, как вода сквозь песок. Но не стоит отчаиваться, ведь благодаря природному трудолюбию и оптимизму Собаки смогут выиграть там, где другие беспомощно опустят руки», — добавила Мишина.

Спокойствие принесет Собакам успех, подчеркнула ясновидящая.

«Если в начале года у Собак возникнут финансовые трудности, им не следует паниковать. Важно сохранять спокойствие, и тогда скрытые возможности непременно проявятся», — подчеркнула Мишина.

Отношения

По мнению астролога, тем, кто находится в крепких стабильных союзах, ничего не угрожает.

«Для тех, кто уже находится в отношениях, год Дракона станет периодом укрепления связи и принятия важных решений. Это время, когда Собака и ее партнер начнут строить общее будущее и рассматривать возможность создания семьи», — рассказала Мишина.

Собакам, не нашедшим до сих пор того, с кем они хотели бы завести крепкие отношения, Дракон обязательно поможет, убеждена астролог.

«Это благоприятный период для знакомств с новыми людьми и расширения круга общения. Собака будет испытывать сильное желание найти свою половинку и установить крепкие отношения», — пояснила Мишина.

Новый 2024 год для людей, родившихся в год Собаки, будет скорее нейтральным. Важно не впадать в крайности: ни уныние, ни восторженный оптимизм не помогут добиться настоящего успеха и прожить новый год достойно. Те Собаки, который смогут соблюсти баланс в самых главных сферах жизни, завершат дела на подъеме и скажут Дракону «спасибо», заключила собеседница издания.

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