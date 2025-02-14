Жители Кривого Рога, расположенного в Днепропетровской области Украины, активно участвуют в митингах, выражая свое недовольство тем, что их просьбы не были услышаны ни в городском совете, ни в Киеве. Об этом сообщают в соцсетях «Военкоры Русской Весны».

Ранее стало известно, что в результате неисправности котельной в Кривом Роге 600 домов остались без отопления.

Более того, представители компании «Теплоцентраль», которая занимается теплоснабжением, отказываются принимать меры по устранению проблемы, ссылаясь на якобы отсутствие сотрудников на рабочем месте.

«При этом счета за отопление, которое не было предоставлено, продолжают поступать», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что российские военные атаковали один из самых больших газоперерабатывающих заводов на Украине, который находится в Черниговской области. Предприятие, о котором идет речь, включено в перечень стратегически значимых объектов нефтегазовой промышленности Украины.