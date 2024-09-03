Журналисты прознали, чем подчуют гостей стартовавшего ВЭФ во Владивостоке

Гостям и участникам Восточного экономического форума (ВЭФ), что стартовал во вторник, 3 сентября, на острове Русский во Владивостоке, в этом году подают самые изысканные разносолы, большинство из которых составляют морепродукты. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, международный саммит проходит уже в девятый раз и разместится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Главным лейтмотивом станет тема «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В ходе мероприятия там должен принять участие президент России Владимир Путин.

По данным агентства, в меню для гостей значатся блюда из краба, закуски с креветками и гребешком. Также в рыбном доме Росрыболовства их угощают ухой с тремя видами рыб.

«В меню камбала на гриле, дальневосточный зеленый борщ с морепродуктами и стейк из палтуса. Гости могут также попробовать блюда из краба: королевские фаланги камчатского краба, сливочный суп, харумаки и даже оливье», — приводится в материале.

В барном меню вина Крыма и Кубани. Кроме того, там можно угоститься таёжным лимонадом и пятью видами кофе и чая, кофе. Из десертов участники Восточного экономического форума могут выбрать как шоколадный брауни, так и чизкейк с лесными ягодами и сливочный пломбир.