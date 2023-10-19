Пора за покупками: как провести день Фомы-хлебника правильно

Православная церковь 19 октября отмечает день памяти святого апостола Фомы. В народе же дата называется Фома-хлебник и связана с определенными приметами.

На Руси апостол Фома ассоциировался у людей прежде всего с бережливостью. Существует даже распространенная поговорка «На Фому тащи все в крому». Кромой называли специальное место в амбарах, где хранилось зерно и другие продукты.

Обычаи

В этот день принято ходить в церковь и ставить свечку Фоме как покровителю простых трудолюбивых людей. Таким образом выражается благодарность за то, что апостол помог собрать припасы на зиму. По возвращению домой обязательно надо навести порядок в закромах, определить количество продуктов, собранных на зиму, и распределить их, чтобы хватило на весь сезон.

Также именно с 19 октября родители приобщали детей к каким-либо ремеслам и занятиям: шитью, приготовлению блюд, домашним обязанностям. Парням же, собиравшимся жениться, выделяли отдельное место в закромах.

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Приметы

Дату необходимо начинать с хлеба — испечь с утра, им же позавтракать. Тогда зима пройдет в сытости, а в дом придут изобилие, достаток и процветание. Остатками же нужно поделиться с нуждающимися.

19 октября — отличный день, чтобы отправиться за покупками. Приобретенные вещи прослужат долго и точно пригодятся владельцу. А вот показывать что-либо из обновок, а также из накопленных пищевых запасов чужим людям не стоит — сглазят.

Одна из главных примет касается тех, кто отвлекается от важных дел или даже не приступает к ним. Залежавшихся в кровати и тех, кто прерывается на болтовню, ждет голодная зима.

Ранее священник назвал главный церковный праздник октября.