«Пора заканчивать!»: Путин поддержал россиян в вопросе об Украине

В ходе традиционной большой пресс-конференции «Итоги года» президент России Владимир Путин дал неожиданно прямую оценку информационной повестке последних лет. Отвечая на один из вопросов, глава государства согласился с тезисом о том, что постоянные новости и передачи на телевидении, посвященные событиям на Украине, многим гражданам уже надоели.

Программа, начавшая свой эфир в полдень по московскому времени, в этом году вновь использует для расшифровки и анализа миллионов обращений граждан нейросеть. Именно поток этих вопросов, поступивших с 4 декабря, и позволил выявить среди прочих трендов и эту тему — усталость от доминирующего в медиапространстве сюжета про Украину. По мнению граждан, об этом говорят уже много лет почти без перерыва, телевидение и массмедиа в целом поменялись.

