Порядка 140 рабочих продолжают возводить школу в микрорайоне Климовск Подольска

В настоящий момент строительная готовность образовательного учреждения в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске составляет уже двадцать процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На объекте в настоящее время ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, а также устройство наружных инженерных сетей. В четырехэтажном здании общей площадью более семнадцати тысяч квадратных метров разместятся блоки начальной, основной и старшей школы. Начальная школа рассчитана на четыреста учащихся, количество мест в основной и старшей школе — шестьсот.

Примечательно, что завершить все строительные работы планируется до конца текущего года.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье.