Порядка 250 рабочих завершают возведение новых корпусов реабилитационного центра в Сергиевом Посаде

В настоящее время на финишной прямой строительство новых корпусов социально-реабилитационного центра для постинтернатного сопровождения молодых слепоглухих инвалидов в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте завершаются отделочные работы во внутренних помещениях комплекса, ведется облицовка из плитки, устройство потолков, электромонтажные работы, благоустройство территории. Ведется сборка и установка мебели и оборудования.

На улице Пограничная на площади 3,9 га разместился комплекс зданий, состоящий из двухэтажных жилых блоков со столовой, блок учебно-производственных помещений и мастерских, блок спортивных помещений медицинский и реабилитационный блоки, хозяйственно-бытовой блок, а также помещения для временного проживания волонтеров и сопровождающих лиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на базе протезно-ортопедического предприятия «Протэкс-Центр» в Коломне организован реабилитационный центр со стационаром для участников специальной военной операции.