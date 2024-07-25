Порядка 35 рабочих продолжают возводить детский сад в микрорайоне Зубачево поле Сергиева Посада

В микрорайоне Зубачево поле в Сергиево-Посадском городском округе продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 280 малышей. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, устройство наружных инженерных сетей. Общая площадь составит почти пять тысяч квадратных метров.

Вокруг детского сада обустроят игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую площадки. Примечательно, что завершить все строительные работы планируется уже в 2025 году.

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