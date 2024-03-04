Порядка 50 семей медработников в Подмосковье получат компенсацию аренды жилья в марте

На сегодняшний день компенсацию аренды жилья в размере тридцати тысяч рублей одобрили в Подмосковье уже сорока шести супружеским парам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что компенсацией аренды жилья в Подмосковье пользуются более одиннадцати тысяч медицинских работников, из которых порядка четырех тысяч — это врачи, около семи тысяч — средний медперсонал.

Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны соответствовать ряду критериев. В частности, работать не менее, чем на 1 полную ставку по одной из 35 должностей. У специалиста и членов его семьи (супруг, дети) не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Оформить заявку можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что все поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца текущего года.