Порядка 850 млн рублей в производство косметики инвестирует новый резидент ОЭЗ «Дубна»

Компания «Эстилаб Про» стала новым резидентом подмосковной особой экономической зоны «Дубна». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Известно, что компания планирует построить на территории ОЭЗ лабораторно-производственный комплекс по разработке и выпуску косметических средств. При этом плановый срок запуска нового предприятия — 2026 год. В рамках создания производства будет создано почти 100 новых рабочих мест.

В частности, компания «Эстилаб Про» будет создавать продукты по уходу за кожей лица и тела. Также в ближайшие планы инвестора входит расширение ассортимента и выпуск средств по уходу за волосами и кожей головы. Подчеркнем, что деятельность «Эстилаб Про» будет направлена на импортозамещение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье уделяют особое внимание поддержке фермеров.