Порядка четырех тысяч нарушений при покосе территорий устранили в Подмосковье с начала лета

Ответственные организации в Подмосковье установили более 3,9 тысячи недостатков в покосе территорий, выявленных сотрудниками областного ГУСТ, с начала лета, сообщили в ведомстве.

«На 100% отработали замечания в ряде муниципалитетов: Одинцовском, Раменском, Котельниках, Серебряных Прудах. 394 объекта было приведено в надлежащий вид в Пушкинском, более 330 локаций — в Волоколамском и Коломенском, более 200 — в Шатуре, Солнечногорске и Зарайске», — рассказала глава областного ГУСТ Светлана Аипова.

Министр также напомнила, что коммунальным службам необходимо подтверждать работы по покосу травы в системе СКПДИ два раза в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.