Порядка четырнадцати тысяч жителей Подмосковья находятся в поиске работы

На сегодняшний день на одного безработного в Подмосковье приходится пять доступных вакансий. Об этом рассказали в региональном Министерстве социального развития.

В Подмосковье порядка четырнадцати тысяч жителей находятся в поиске работы, а доступных вакансий на портале «Работа в России» почти семьдесят тысяч. При этом граждане, признанные безработными, могут пройти бесплатное переобучение по востребованным профессиям в рамках национального проекта «Демография».

На портале «Работа в России» уже сейчас можно найти интересные вакансии, которые возможно в будущем станут еще более востребованными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который открывается в помещениях, расположенных на первых-вторых этажах жилых домов.