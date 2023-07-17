Порядка двадцати километров покрытия на подъездах к малым населенным пунктам отремонтировали в Подмосковье

Около 20 километров дорожного покрытия на подъездах к малым населенным пунктам отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в областном Минтрансе.

«С начала ремонтного сезона дорожники завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия на восьми региональных дорогах, по которым можно проехать к деревням, поселкам, селам и другим небольшим населенным пунктам Подмосковья», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

По словам министра, комфортный проезд обеспечили на участках дорог к 12 деревням в Домодедове, Егорьевске, Зарайске, Наро-Фоминске, Одинцове и Ступине. Работы на еще 14 региональных дорогах, расположенных в 10 округах продолжаются.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.