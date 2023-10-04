Порядка двух тысяч ярмарок провели в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
С начала года в Московской области провели около двух тысяч ярмарок, каждый месяц в регионе проходит порядка 200 таких мероприятий. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Формат очень востребованный среди жителей региона. Сейчас мы делаем акцент на то, чтобы каждая из них была тематической — посвящена наиболее ярким событиям месяца», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Отметим, что на ярмарках для жителей и гостей региона представляют широкий ассортимент фермерских товаров от сельхозтоваропроизводителей, в том числе, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия, выпечку, сыры, мед и другие продукты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.