Порядка двух тысяч катафотов установили на дорогах Московской области
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Подмосковные дорожные службы установили порядка двух тысяч катафотов на региональных дорогах, расположенных в 12 округах, чтобы предупредить встречные столкновения, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Такие элементы создают световой эффект, привлекая внимание водителей и предотвращая выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов с опасными поворотами, в том числе на тех, где произошли ДТП с летальным исходом», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
По его словам, наибольший объем работ выполнили в Истре, Дмитровском и Талдомском. Помимо этого, их провели в Балашихе, Егорьевске, Наро-Фоминском, Одинцовском, Рузском, Сергиево-Посадском, Черноголовке, Шатуре и Щелкове. В общей сложности с 2019 года в регионе было установлено свыше 165 тысяч катафотов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.