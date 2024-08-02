Порядка двух тысяч катафотов установили на дорогах Московской области

Подмосковные дорожные службы установили порядка двух тысяч катафотов на региональных дорогах, расположенных в 12 округах, чтобы предупредить встречные столкновения, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Такие элементы создают световой эффект, привлекая внимание водителей и предотвращая выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов с опасными поворотами, в том числе на тех, где произошли ДТП с летальным исходом», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, наибольший объем работ выполнили в Истре, Дмитровском и Талдомском. Помимо этого, их провели в Балашихе, Егорьевске, Наро-Фоминском, Одинцовском, Рузском, Сергиево-Посадском, Черноголовке, Шатуре и Щелкове. В общей сложности с 2019 года в регионе было установлено свыше 165 тысяч катафотов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.