Порядка двух тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили фестиваль «Медленное ремесло»

Около двух тысяч человек посетили фестиваль ремесленников «Медленное ремесло», который прошел в ремесленной слободе Глушенковых в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что фестиваль направлен на сохранение и развитие традиционных народных ремесел и осуществление преемственности культурных традиций. Для посетителей подготовили творческое пространство, где 45 мастеров со всей России продемонстрировали свои навыки в разных направлениях ремесла. Гостям представили особенности работы кузнечного и гончарного ремесла, росписи по дереву и традиционной росписи матрешки, ткачества и не только. Желающие могли также освоить некоторые навыки народных ремесел. Отметим, что фестиваль прошел при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

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