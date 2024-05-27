Порядка двух тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили фестиваль спаржи
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
Почти две тысячи жителей и гостей Подмосковья посетили VI Всероссийский фестиваль спаржи, который прошел в Коломне в минувшую субботу. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для посетителей подготовили творческие мастер-классы от профессиональных художников, выставку-продажу фермерских продуктов, выступления музыкальных коллективов и байкеров. Помимо этого, в рамках мероприятия профессиональные шеф-повара приготовили 200 литров крем-супа из-спаржи, которым угостили всех присутствующих. Отметим, что фестиваль прошел при информационной поддержке областного Минкульттуризма.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.