Порядка двух тысяч звонков по вопросам безнадзорных животных приняли в Подмосковье через систему 112

Диспетчерская служба колл-центра Минсельхозпрода Подмосковья год назад присоединилась к системе 112, с этого момента сотрудники системы приняли около двух тысяч звонков по вопросам безнадзорных собак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Входящие звонки и телефонные обращения от жителей Подмосковья принимают в круглосуточном режиме», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Операторы также рассказывают о принципе работы программы ОСВВ — отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания. В ведомстве уточнили, что она безопасна для животных. В рамках программы их привозят в приют, стерилизуют, обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют от бешенства и отпускают на волю, если животное не проявляет агрессию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.