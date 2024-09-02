Порядка двухсот ярмарок организуют в Подмосковье в сентябре

В сентябре в Подмосковье на территории 41 округа организуют около 196 ярмарок, на которых можно будет приобрести товары от местных фермеров. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что 175 из них будут тематическими, остальные — посвящены сельскохозяйственной продукции. Так, в регионе пройдут ярмарки «Школьные базары», «Осенний урожай», «Дары осени», «Товары регионов России», «Сделано в России» и не только. Наибольшее число мероприятий запланированы в Зарайске, Истре, Красногорске, Луховицах и Одинцово. Ознакомиться подробнее с местами их проведения можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.