Порядка двухсот ярмарок проведут в Подмосковье в сентябре

«Большая часть из них посвящена началу учебного года: «День знаний», «Идем в школу», «1 сентября», «Школьная», где можно будет приобрести все необходимые принадлежности для учебы. Также пройдут ярмарки, где будет представлен широкий ассортимент региональной фермерской продукции как местных товаропроизводителей, так и производителей из других регионов страны: «Осенний урожай», «Дары осени в Подмосковье», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.