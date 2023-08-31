Порядка двухсот ярмарок проведут в Подмосковье в сентябре
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В сентябре в Московской области пройдут 195 ярмарок, включая тематические и сельскохозяйственные, сообщили в областном Минсельхозпроде. Они состояться в 41 городском округе.
«Большая часть из них посвящена началу учебного года: «День знаний», «Идем в школу», «1 сентября», «Школьная», где можно будет приобрести все необходимые принадлежности для учебы. Также пройдут ярмарки, где будет представлен широкий ассортимент региональной фермерской продукции как местных товаропроизводителей, так и производителей из других регионов страны: «Осенний урожай», «Дары осени в Подмосковье», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Больше всего мероприятий пройдут в городских округах Зарайск, Красногорск, Щелково, Одинцово и Волоколамск. Полный список ярмарок размещен здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.