Порядка двухсот тысяч социальных карт оформили в Подмосковье с начала этого года

С января этого года в Подмосковье оформили 200 тысяч социальных карт. Примечательно, что выдача и замена социальных карт стала второй по популярности услугой на региональном портале. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напоминаем, что соцкарта жителя Московской области предоставляет бесплатный проезд на общественном транспорте, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках. Еженедельно услугу по выдаче и замене соцкарт оформляют порядка 10 тысяч жителей. Получить социальную карту могут представители льготных категорий.

Предзаполненное заявление поступает льготникам автоматически в личный кабинет на региональном портале. Пользователю нужно только проверить свои данные и отправить заявку. Кроме того, оформить услугу можно в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация позволяет повысить безопасность в регионе.