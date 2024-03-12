Порядка пятидесяти адресных указателей на фасадах домов установили в Подмосковье с начала года

«Установка домовой адресной таблички является одной из обязанностей управляющей организации. <…> Здесь предусмотрены общие стандарты: таблички должны быть устойчивы к климатическому воздействию, иметь малый вес, быть прочными, безопасными и доступными для ухода», — говорится в сообщении.