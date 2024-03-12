Порядка пятидесяти адресных указателей на фасадах домов установили в Подмосковье с начала года

Общество

Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]

С начала 2024 года на многоквартирных домах в Подмосковье установили 48 адресных указателей, работы провели в 22 округах. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

«Установка домовой адресной таблички является одной из обязанностей управляющей организации. <…> Здесь предусмотрены общие стандарты: таблички должны быть устойчивы к климатическому воздействию, иметь малый вес, быть прочными, безопасными и доступными для ухода», — говорится в сообщении.

Наибольшее число обращений граждан с просьбой провести соответствующие работы поступило от жителей Подольска, уточнили в ведомстве. Отметим, что сообщить об отсутствии адресной таблички можно через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.

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