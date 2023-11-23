Порядка пятидесяти тысячам жителей Подмосковья вручили подарки на юбилей

С начала этого года памятные подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева получили более 50 тысяч жителей старше 80 лет. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Юбилярам вручают Жостовский поднос — один из главных символов народного промысла в нашем регионе, который сохраняет вековые традиции и абсолютно ручной труд», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что подарки вручают проактивно. Однако те граждане, которые переехали в область недавно, могут подать заявление на региональном портале госуслуг. Министр добавила, что жители старше 100 лет в регионе также получают выплату в размере пять тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.