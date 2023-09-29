Порядка пятисот онлайн заявок на регистрацию домашних животных подали в Московской области

Жители Подмосковья могут подать предварительную заявку на прохождение обязательной регистрации домашнего животного в режиме онлайн. За неделю такой возможностью воспользовались порядка 500 раз, сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Сегодня владельцам собак доступен сервис подачи заявки на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Такой способ значительно ускоряет процедуру регистрации», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Отметим, что для подачи заявки нужно пройти авторизацию на региональном портале государственных услуг, заполнить интерактивную форму, указать данные паспорта, адрес и контакты, а также информацию о питомце. После этого нужно будет выбрать на портале одну из Госветклиник Подмосковья и записаться на прием в удобную дату и время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.