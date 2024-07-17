Порядка семидесяти пяти процентов составляет готовность капитального ремонта одной из школ в Кашире

В микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира продолжается капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 10». Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на площадке задействовано сто рабочих, а также две единицы специальной строительной техники. В ведомстве уточнили, что ведется устройство инженерных сетей, монтаж сцены актового зала, устройство оконных блоков, отделка внутренних помещений и фасадные работы.

Ожидается, что все ремонтные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тридцать учителей Подмосковья стали получателями соципотеки.