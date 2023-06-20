Порядка шестисот соцконтрактов заключили жители Подмосковья с начала года

Жители Подмосковья с начала этого года заключили около 600 социальных контрактов на общую сумму более 124 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Самым востребованным стало открытие собственного дела — это 300 заключенных соцконтрактов, как, например, на поиск работы заключено — 274 соцконтракта», — сообщила глава ведомства Людмила Болатаева.

В этом году на заключение таких соглашений в регионе выделен бюджет в размере более 228 миллионов рублей. Размер выплат по соцконтракту — от 75 до 350 тысяч рублей. Он варьируется в зависимости от целей. Отметим, что выплаты можно получать каждый месяц или единовременно. Оформить соцконтракт можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых выплатах для пенсионеров и семей с детьми.