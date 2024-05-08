Порядка шестисот заявок на ремонт систем пожаротушения и дымоудаления в МКД отработали в Подмосковье

С начала 2024 года управляющие компании Подмосковья отработали 516 заявок на ремонт систем пожаротушения и 81 заявку на ремонт систем дымоудаления в многоквартирных домах. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что работоспособность данных систем напрямую влияет на безопасность жителей и сохранность имущества. Так, например, в Реутове специалисты провели ремонт в доме № 2 на улице Победы, домах № 52 и № 53 на улице Октября и так далее. Отметим, что жители региона могут подать заявку на решение проблем в жилищно-коммунальном секторе через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.