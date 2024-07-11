Порядка шестисот жителей и гостей Подмосковья посетили фестиваль «Вкусные истории»

Около 600 человек посетили гастрономический фестиваль «Вкусные истории», который прошел накануне в парке культуры и отдыха «Победа» в Талдомском округе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовили не только разнообразные блюда, но и мастер-классы по кулинарии, презентацию готовых блюд и другие активности. Отметим, что мероприятие организовано при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».