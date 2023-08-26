Порядка шестнадцати тысяч мальков стерляди выпустили в реку Осетр в честь 877-летия Зарайска

Акция по зарыблению реки Осетр состоялась в подмосковном Зарайске впервые и была приурочена к 877-летию города. Мероприятие состоялось по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщили в интернет-издании inzaraisk.ru .

Отмечается, что выпуск мальков состоялся на улице Заречной, прямо напротив лодочной станции. Акция привлекла большое количество жителей от мала до велика, также в ней приняли участие активисты молодежных организаций. Старт зарыблению водоема дали глава муниципалитета Виктор Петрущенко и врио руководителя Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Антон Петров.

«Перед выпуском малька ФГБНУ „ВНИРО“ была проделана большая научная работа. Ученые института установили, что река Осетр подходит для стерляди. Безусловно, молодь подвергается сильному прессу со стороны хищников и другим воздействиям внешних факторов, но и это тоже было учтено. Со временем рыба может вырасти до 125 см длиной и достигнуть веса до 16 кг», — рассказал Антон Петров.

Люди встали живой цепью от грузовика с рыбой до специального помоста, возведенного для удобства зарыбления. Заходили туда-сюда ведра с мальком, и работа закипела. В ней с удовольствием участвовали и взрослые, и дети.

«Сегодня Зарайску 877 лет, день рождения нашего самого красивого, прекрасного и любимого города. Все это мероприятие готовилось на протяжении трех месяцев, специалисты рассчитали, что в нашей реке могут жить 24 тыс. осетровых. Они брали воду для анализа, изучали ил, береговую флору. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации этого прекрасного мероприятия!» — подчеркнул Виктор Петрущенко.

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