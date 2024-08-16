Порядка сорока тысяч новорожденных зарегистрировали в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья с начала года

С начала года в подмосковных родильных домах или перинатальных центрах у сотрудника отдела ЗАГС зарегистрировали рождение около 40 тысяч детей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В Подмосковье оформить все первые документы на новорожденного можно сразу в роддоме и в цифровом формате, никакой бумажной волокиты. С начала года почти 40 тысяч таких заявлений было обработано — это самый удобный для родителей формат оформления важных документов без посещения отдела ЗАГС», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что такая возможность есть в 32 учреждениях региона. С августа этого года она появилась в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского. Напомним, что родители, которые зарегистрировали новорожденного в Подмосковье, могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!» с необходимыми детскими вещами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.