Порядка сорока тысяч жителей Подмосковья получили экстренную соцпомощь с начала года

С начала этого года экстренную социальную помощь в Московской области получили порядка 40 тысяч человек, ее общая сумма превысила 311 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

Услугу можно получить в электронном виде с любого устройства, такую помощь предоставляют при возникновении трудной жизненной ситуации. В частности, если человек стал инвалидом, потерял работу или жилье в результате аварии, взрыва или стихийного бедствия. Получить ее можно один раз в год, подробности размещены здесь.

«В трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего — 10 тысяч рублей. В случае повреждения или утраты жилища, размер выплат составит до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, 50 тысяч рублей — на одиноко проживающего», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.