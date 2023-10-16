Порядка ста километров дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтировали в Подмосковье

В этом ремонтном сезоне в 22 округах Подмосковья отремонтировали около 100 километров покрытия на дорогах, по который можно проехать к медицинским учреждениям — больницам, поликлиникам, госпиталям, медпунктам, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Комфортный и безопасный проезд обеспечили в Волоколамском, Истре, Ленинском, Щелково, Раменском, Орехово-Зуевском округах», — отметил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Так, например, в Сергиевом Посаде покрытие обновили на улице Вифанской, по которой можно проехать к подстанции скорой помощи, кожвендиспансеру и поликлинике, в Подольске — улицах Индустриальной и Парковой, которые служат проездом к госпиталю № 1586, роддому, травмпункту и детской поликлинике. Полный список отремонтированных в этом году дорог к медицинским учреждениям размещен здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.