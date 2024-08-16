Порядка ста объектов недвижимости за рубль предоставили предпринимателям в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года подмосковным предпринимателям в рамках региональной программы поддержки «Недвижимость за 1 рубль» предоставили порядка 100 объектов, участниками программы стали 58 представителей МСП. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Суммарный объем инвестиций в запуск их проектов составит 268 миллионов рублей, а их реализация позволит создать порядка 300 рабочих мест для жителей Подмосковья», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, помещение на улице Свердлова получил предприниматель из Балашихи, там он открыл пункт по работе с электронными площадками и маркетплейсами. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что предоставляемые в аренду объекты требуют масштабного ремонта или реконструкции, что позволяет решить несколько экономически важных задач, в том числе, создать новые предприятия, рабочие места и не только. Напомним, что подобрать доступное помещение или здание можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.