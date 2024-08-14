Порядка ста проектов в сфере производства БПЛА реализуют в технопарке Московской области

В работе резидентов технопарка ЦАГИ в Жуковском округе находятся около 100 проектов в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В технопарке ЦАГИ работает порядка 40 резидентов, более половины из которых занимаются разработкой и производством БПЛА, а также выпуском комплектующих и иной продукции для этого типа техники», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, в технопарке ведутся разработка и производство очков виртуальной и дополненной реальности, FPV-шлемов, БПЛА самолетного и мультироторного типа и не только. По словам зампреда, в регионе планируют войти в федеральную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а также расширять площадку технопарка. Напомним, что его создали при поддержке правительства Московской области в рамках субсидии на создание технопарков в сфере высоких технологий.

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