Порядка ста шестидесяти плит ДСП для обустройства блиндажей отправили из Шатуры в зону СВО

Компания «КсилоСвисс» из Шатуры регулярно отправляет древесно-стружечные плиты в зону проведения специальной военной операции. В очередной раз в военный КАМАЗ загрузили около 160 плит ДСП.

Примечательно, что подобный груз от шатурского мебельного предприятия передается в зону проведения спецоперации не впервые. Так, только с начала текущего года они передали военнослужащим шесть тонн плит ДСП. Эти листы солдаты используют для обустройства блиндажей, а также для изготовления необходимой мебели.

«Руководство идет всегда нам навстречу. Это третья отправка с предприятия, и она будет не последняя. Работать будем до тех пор, пока не наступит победа», — отметил председатель Совета ветеранов городского округа Шатура Сергей Фролов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что всего в Подмосковье из Курской области прибыли 860 человек, в том числе 659 детей. Некоторым из них не исполнилось и года.