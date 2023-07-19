Порядка ста тысяч квадратных метров торговых площадей ввели в работу в Подмосковье

В Подмосковье продолжается обновление торговых площадей, с начала текущего года в регионе ввели в работу около 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Из них только во втором квартале было введено 60 тысяч квадратных метров. Это показывает, что в Подмосковье созданы необходимые условия для развития торговых сетей», — отметил зампред областного Правительства Георгий Филимонов.

По его словам, возведение и открытие новых рынков и других объектов торговли в регионе продолжается. Такая работа позволяет организовать новые рабочие места для жителей региона и расширить ассортимент товаров для покупателей. Зампред добавил, что за полгода обеспеченность площадью торговых объектов составила более 1,5 тысячи квадратных метров на 1 тысячу граждан. Наибольший прирост по числу площадей показали Королев, Наро-Фоминский округ и Коломна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.