Порядка тридцати гектаров лесопарка Гальчино преобразят в подмосковном Домодедово

Подрядчик приступил к работам по благоустройству лесопарка Гальчино в городском округе Домодедово. Сейчас на территории ведутся подготовительные работы и завоз сыпучих материалов. Об этом рассказали в региональном Минблаго.

Отмечается, что небольшое количество населения и преимущественно малоэтажная застройка вокруг позволят создать камерный парк с очень красивой природой и уютной атмосферой.

«Мы проводили встречи с жителями по соучастному проектированию. Все их пожелания были учтены в концепции. Мы надеемся, что благоустроенный лесопарк станет любимым местом отдыха для жителей близлежащих поселков и не только», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории лесопарка существуют два знаковых природных объекта: старый карьер и родник с ручьем, из него вытекающим. Для удобства местных жителей у родника планируется обновление и обустройство удобных спусков, лестниц из металла, площадки для отдыха, мостиков и дорожки из деревянного настила. А вдоль карьера планируется обустройство смотровых площадок и зон спокойного отдыха с шезлонгами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за девять лет количество парков в Московской области увеличилось более чем в семь раз — до 184, при этом их посещаемость также растет.