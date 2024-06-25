Порядка тридцати пяти рабочих продолжают строить новый корпус одной из школ в подмосковном Чехове

В настоящий момент строители ведут работы на уровне третьего этажа здания нового корпуса школы №3 на улице Лопасненская в городском округе Чехов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

На прилегающей территории предусмотрено обустройство спортивных площадок для различных видов спорта, работы по благоустройству начнутся в следующем месяце. Ожидается, что к осени здание будет готово к чистовой отделке.

Отмечается, что площадь пристройки составляет более четырех с половиной тысяч квадратных метров. Примечательно, что строительство осуществляется согласно установленному графику и уже в следующем учебном году школьники смогут занять места в новом образовательном пространстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с успешным завершением олимпиадного сезона.