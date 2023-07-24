Порядка тридцати тысяч дефектов в содержании территорий устранили в Подмосковье с начала лета

С начала лета ответственные организации устранили более 28,8 тысячи выявленных дефектов в содержании территорий Подмосковья, сообщили в областном ГУСТ.

«На текущий момент муниципалитеты отработали 66% замечаний. <…> Все работы подтверждаются в отраслевой системе СКПДИ, а мы контролируем устранение оставшихся нарушений», — рассказала глава надзорного ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, самыми распространенными дефектами этим летом стали несвоевременный покос травы, наличие мусора на газонах, вандальные изображения на городских фасадах и ненадлежащее состояние элементов малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в Подмосковье должно быть на уровне.