Порядка тридцати тысяч жителей Подмосковья подключили к газу по программе социальной газификации

С начала 2024 года газораспределительная компания «Мособлгаз» подключила к газу дома 30 тысяч жителей Подмосковья, работы прошли в рамках президентского проекта социальной газификации. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В ведомстве уточнили, что для этих целей в регионе построили 90 километров новых газораспределительных сетей. Недавно к газу подключили дом многодетной семьи, расположенный в деревне Авсюнино Орехово-Зуевского округа.

«Очень хорошо, что появилась такая программа по газификации. Все работы провели быстро, в феврале подали заявку, а сейчас уже с газом, все было сделано по льготе», — рассказала хозяйка дома Анастасия Викулова.

Отметим, что подать заявку на подключение дома к газу можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.